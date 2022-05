‘Sapori Pro Loco’ a Villa Manin: in 10mila alla prima giornata

(Crediti foto: Petrussi)

UDINE – Inaugurata ufficialmente questa mattina a Villa Manin, a Passariano di Codroipo in provincia di Udine, ‘Sapori Pro Loco tipicità gusto tradizione’, la grande manifestazione di primavera, giunta alla 19esima edizione, che permette di degustare le specialità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Dopo due edizioni perse a causa dell’emergenza sanitaria, Valter Pezzarini, presidente del Comitato delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia ha sancito la definitiva ripartenza del movimento che si fonda sull’amore e passione per le proprie comunità di migliaia di volontari sul territorio regionale. Insieme a lui nel taglio del nastro il presidente nazionale delle Pro Loco d’Italia Antonino La Spina e Monica Viola presidente Pro Loco Trentino, realtà che da anni collabora con quella del Friuli Venezia Giulia.

Per la Regione è intervenuto Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, insieme al sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, e al direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’Erpac Fvg Guido Comis e Claudio Filipuzzi presidente Agrifood – Io sono Fvg. Presentazione della giornalista Alexis Sabot e allietamento musicale della Banca di Pozzuolo del Friuli.

Oltre 10 mila persone sono arrivate a ‘Sapori Pro Loco’ nella prima giornata di sabato 14 maggio, numero che si raddoppierà come minimo nella giornata odierna. Basti pensare che alcuni chioschi nella sera del sabato hanno chiuso anzitempo per aver finito le pietanze a disposizione vista la tanta affluenza. In totale sono 22 le Pro Loco che propongono 55 piatti tipici più vini e birre da varie parti del territorio del Friuli Venezia Giulia. Oltre 400 i volontari all’opera. Si proseguirà il 20-21-22 maggio sempre all’insegna dei prodotti del territorio con marchio Io sono Friuli Venezia Giulia e all’attenzione all’ambiente visto che Sapori Pro Loco ha il marchio di EcoFesta.

“Un avvio molto positivo – ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Pro Loco del Friuli Venezia Giulia Valter Pezzarini – in cui voglio sottolineare il grande impegno dei 400 volontari coinvolti nella manifestazione e la grande tranquillità e pazienza delle persone che vengono a visitarci. L’avvio del primo giorno con oltre 10 mila persone ci fa ben sperare anche per il prossimo weekend. Grazie anche alle istituzioni e sponsor che ci sono vicini. Il segreto di Sapori Pro Loco? La qualità della proposta. Chi viene poi vuole tornare. Questo è il miglior biglietto da visita per le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, come mi ha confermato una foto famiglia austriaca in visita attratta dalle belle parole che aveva letto sulla nostra manifestazione”.

“Oggi da Villa Manin e da Sapori Pro Loco parte un messaggio a tutta Italia: le Pro Loco ci sono con passione e impegno nella fase della ripartenza. – ha aggiunto il presidente nazionale Pro Loco UNPLI Antonino La Spina, che ha anche lodato la sinergia tra Regione Fvg e Comitato regionale Pro Loco -. Dopo un periodo dì avversità in cui i nostri volontari, a partire da quelli del Friuli Venezia Giulia che sono da modello per la loro tenacia, hanno risposto ai bisogni delle loro comunità eccoci pronti a ripartire con tanti eventi in cui faranno da traino le identità locali, i prodotti del territorio e il turismo emozionale”.

“Se dobbiamo definire un’Italia che funziona con una fotografia, senza tanta retorica, dobbiamo guardare alle attività delle Pro Loco – ha concluso il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin – e alla straordinaria generosità dei volontari che lavorano per il bene comune, chiedendo in cambio solo gratitudine . Insieme a loro un ruolo fondamentale è svolto anche dai sindaci che, seppur tra le difficoltà della burocrazia, non mollano e continuano, insieme ai loro volontari, ad assumersi la responsabilità di non far finire l’attività delle Pro Loco e con loro delle tradizioni e delle peculiarità del nostro territorio regionale. Nella sola giornata di ieri a Villa Manin sono arrivate oltre 10 mila persone, risultato che va totalmente ascritto agli oltre 400 volontari che si sono messi a disposizione della comunità friulana e degli ospiti che vengono a visitare la nostra terra”.

La giornata di oggi vede anche la premiazione del concorso letterario internazionale Jacum dai Zeis con l’editoriale ‘Il Friuli’, l’appuntamento conclusivo della Setemane de Culture Furlane. Inoltre la degustazione guidata dei migliori spumanti regionali della Selezione Filari di Bolle con l’Associazione italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia e la Pro Casarsa della Delizia. Ci sarà anche la selezione regionale di Miss Italia con Miss Sapori Pro Loco nell’Area spettacoli, appuntamento, valido per l’ottantatreesima edizione del concorso nazionale di bellezza. La manifestazione proseguirà ora il 20-21-22 maggio.

ORGANIZZATORI E PARTNER

Sapori Pro Loco è organizzata da Unpli FVG APS – Comitato Regionale Pro Loco e gode del patrocinio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Codroipo, Camera di Commercio Pordenone Udine. In collaborazione con Fondazione Friuli, PromoTurismoFVG, Erpac FVG, Società Filologica Friulana. Main sponsor Dolomia. Sponsor partner Palco Mobile FVG, Newocm, Di.Cart, Friuli antincendi, Art&Grafica, Autopiù, Auto Maranzana, Carrservice, Birra Castello, Eurobevande, Hausbrandt. Media partner Telefriuli, Il Friuli, Radio Punto Zero, Imagazine. Con la partecipazione degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale. La manifestazione ha il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia per l’uso di prodotti locali e quello di Ecofesta per l’attenzione ambientale.

