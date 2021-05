Milano, Albertini: “Disponibile a fare una lista civica, ma non sarò candidato sindaco”

MILANO – “Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del Sindaco di Milano. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami”. Così Gabriele Albertini declina la proposta del centrodestra di candidarsi a sindaco di Milano. L’ex sindaco, nell’intervento pubblicato sul suo sito a mezzogiorno in punto (“L’ora dell’Angelus” aveva scherzato ieri), ringrazia i leader del centrodestra e si rende disponibile “nella definizione e nella partecipazione ad una lista civica, fattore, secondo me, fondamentale per la vittoria elettorale”. Cruciale il tema del Recovery plan che porterà a Milano “circa 18 miliardi di euro. Ebbene, ritengo che queste risorse eccezionali debbano essere gestite da una amministrazione eccezionale, ovvero una vasta coalizione di forze politiche e produttive, responsabili e volenterose”, conclude Albertini.