Sondaggio Dire-Tecnè: Lega in calo ma resta primo partito, stabile la fiducia nel premier Conte

Il 79,2% degli italiani sta rispettando le misure restrittive. Il 20,8% no. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 14-15 maggio 2020 con metodo cati – cawi.

Piu’ in dettaglio: il 12,7% sta rispettando molto le misure; il 66,5% abbastanza; il 15,3% poco; il 5,5% per nulla.

Il documento completo sul sito: sondaggipoliticoelettorali.it Nota metodologica. – Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, eta’, area geografica; – Estensione territoriale: intero territorio nazionale; – Interviste effettuate il 14-15 maggio 2020 con metodo cati – cawi; – Totale contatti: 4.740 (100%) – rispondenti: 1.000 (21,1%) rifiuti/sostituzioni: 3.740 (78,5%) – Margine di errore +-3,1%; – Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecne’ srl; – Committente: Agenzia Dire.