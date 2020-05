Fase 2, Sip: “Ecco regole per incontri tra nonni e nipoti”

ROMA – “Con il passaggio alla fase 2 i bambini potranno incontrare i nonni e sarà un momento bello ed emozionante. Però, si deve fare molta attenzione e ci si dovrà preparare in maniera adeguata“. Lo dichiara Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria(Sip), che su Rai 2 al programma ‘Diario di casa’, elenca alcune regole da rispettare.

“Nonni e nipoti non si potranno abbracciare e dovranno trovare delle modalità di interazione altrettanto affettuose, senza avere uno stretto contatto fisico, ma inventando una nuova forma di saluto da condividere. Si indosserà la mascherina per proteggere se stessi e gli altri. Il rispetto delle regole- conclude- farà sì che, in tempi magari ragionevolmente brevi, ci si potrà anche abbracciare“.

La Sip offre il suo contributo specialistico all’interno dello sportello clinico ‘IdO con voi’, promosso dall’Istituto di Ortofonologia nell’ambito della task force del ministero dell’Istruzione di aiuto e sostegno a docenti, genitori e studenti.