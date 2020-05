VIDEO | Coronavirus, De Luca; “Comitati come nel film di Totò, ‘Arrangiatevi'”

NAPOLI – “Tutto il lavoro di questi giorni dei comitati e dei sottocomitati é approdato a una conclusione semplice che si può riassumere in una parola d’ordine usata da Totò in un film famoso. Lui, affacciandosi dalla finestra di un’ex casa chiusa, diceva a chi stava sotto: “Arrangiatevi”. Ecco, questa è la sintesi del lavoro scientifico e di elaborazione dei mille comitati che abbiamo nominato: Si salvi chi può, arrangiatevi”. Lo dice in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca criticando le task force nominate dal governo. Per De Luca l’Italia é oggi in una condizione di “crollo politico e psicologico. La data del 18 maggio – avverte – ha perso completamente il suo significato e già si ragiona come se la pandemia non esistesse più. Registro che ormai c’é un crollo generale, dalle istituzioni ai cittadini, e, ad oggi, abbiamo un quadro preoccupante: la mancanza di controllo in tutta Italia“.