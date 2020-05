La Rai ricorda Ezio Bosso: stasera in tv ‘Che storia è la Musica’

ROMA – Si e’ spento oggi, all’eta’ di 48 anni, il Maestro Ezio Bosso. Direttore d’orchestra, compositore e pianista capace di emozionare, nel 2011 fu operato per un tumore al cervello e successivamente gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa, con la quale ha convissuto per anni. L’anno scorso con Rai3 ha preso parte al progetto ‘Che Storia e’ la Musica’, un programma del tutto nuovo, capace di armonizzare la cosiddetta musica alta al mezzo televisivo, rendendola fruibile a un pubblico piu’ ampio. Per ricordare il Maestro, questa sera Rai3 ripropone alle ore 20.45 (e domani sera, sabato 16 maggio, alle 21.15 su Rai5) la serata evento di ‘Che storia e’ la Musica‘ del 9 giugno scorso. Un atto d’amore verso il grande repertorio classico e verso tutti coloro che lo sentono inaccessibile, con musiche dello stesso Bosso, di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi. Ospiti della serata: Luca Bizzarri, Alessandra Facchinetti, Roby Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani, Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.

LEGGI ANCHE: Addio a Ezio Bosso, il pianista che sapeva emozionare