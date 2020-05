Spiagge, la Sardegna non ci sta: “No a protocolli assurdi”

CAGLIARI – “Sul tema spiagge non si può procedere in ordine sparso e nelle prossime ore incontrerò il presidente Christian Solinas per discutere insieme di una serie di proposte omogenee che possano garantire tutti i comuni sardi che si affacciano sul mare”. Così su Facebook nella serata di ieri Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari.

“Sulle spiagge e sulla modalità di fruizione in questi giorni ho letto di tutto e di più- scrive Truzzu-. Per noi sardi le spiagge sono importanti, non solo perché siamo la Regione con più chilometri quadrati, ma perché sono anche uno straordinario luogo di socialità, che non può subire tutte le limitazioni previste da assurdi protocolli”.

