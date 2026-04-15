Madonna torna sulla pista da ballo con la seconda parte di “Confessions on a Dance Floor”: svelata la data di uscita

ROMA – Madonna ha annunciato che il suo attesissimo nuovo album, “Confessions II”, uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è il seguito dell’iconico “Confessions on a Dance Floor”, pubblicato dalla popstar nel 2005. In attesa del primo singolo, la 67enne ha anche regalato un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance (QUI). I fan possono già preordinare l’album nei formati vinile, CD e cassetta.

Madonna riassume il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone “One Step Away”: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio”.

IL MANIFESTO DI QUESTO ALBUM

Aggiunge Madonna : “Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto”: “Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un luogo in cui ci si connette con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un’arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti e entrare in contatto con una comunità di persone che la pensano allo stesso modo”.

E prosegue: “Suono, luce e vibrazioni rimodellano le nostre percezioni trascinandoci in uno stato simile alla trance. La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo. Alterando la nostra coscienza e dissolvendo l’ego e il tempo”.