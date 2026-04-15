VIDEO| Forte maltempo in Minnesota: sul lago si abbattono chicchi di grandine grandi come palle da baseball

ROMA – Forti temporali si sono abbattuti in varie zone del Minnesota negli ultimi giorni. La violenta ondata di maltempo – è stata in vigore anche un’allerta tornado nel sud dello Stato – ha portato anche a una straordinaria grandinata con chicchi grandi come palle da baseball. “Le tempeste si sono accese poco dopo le 16:00 di lunedì e sono continuate per tutto il pomeriggio e la sera mentre si spostavano attraverso il sud e il sud-est del Minnesota e nell’ovest del Wisconsin”, ha riferito Fox 9.

Tra le immagini più spettacolari arrivate sui social ci sono quelle girate da un residente di nome Terri Robb che ha catturato la tempesta di grandine abbattersi su un lago vicino casa sua.

Huge hail slammed into a lake in Minnesota as severe weather swept the region. Madison Lake resident Terri Robb captured this video and said the storm was producing "baseball-sized hail." pic.twitter.com/xWJDeUWPKo — AccuWeather (@accuweather) April 15, 2026