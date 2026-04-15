Nubifragio a Roma, pioggia intensa e grandine allagano varie zone della città

ROMA – Un forte temporale ha colpito questo pomeriggio Roma. Per le forti piogge moltre strade della Capitale si sono allagate, causando disagi alla viabilità. Circa un centinaio gli interventi eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio cittadino per fronteggiare le criticità.

Le maggiori difficoltà– parlando di allagamenti – si sono registrate nelle zone a nord della Capitale. Tra le aree più colpite: Parioli, con criticità in piazza Istria; il quadrante Appio, interessato da allagamenti in via Macedonia e via Galizia; nonché viale Portuense.

Interventi significativi anche per la gestione della caduta di rami o alberi come in zona Prati, in via Visconti, in via Aurelia Antica, chiusa al traffico nel tratto compreso tra largo Perassi e largo Don Luigi Guanella, in entrambi i sensi di marcia , Via Salaria , viale Regina Elena. Interventi per allagamenti anche nel quartiere Monteverde, in particolare in via di Donna Olimpia e via dei Quattro Venti.

Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree interessate, la regolazione del traffico e il rilievo degli incidenti stradali verificatisi nel corso delle ore. L’impegno degli agenti proseguirà anche nelle prossime ore, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e il tempestivo ripristino delle normali condizioni di viabilità.