The Strokes tornano sul palco, unica data italiana a Bologna

BOLOGNA- Il grande ritorno degli Strokes sui palchi col loro “Reality Awaits Europe 2026″, vedrà un’unica data in Italia, fissata per il 17 ottobre a Caselecchio di Reno, Bologna, all’Unipol Arena. Il loro settimo album, intitolato appunto “Reality Awaits”, esce il 26 giugno prossimo a sei anni dall’ultimo “The New Abnormal” e la data al primo weekend al Coachella li ha visti trionfare, dando il via al nuovo tour mondiale che toccherà Nord America, Regno Unito, Europa e Giappone a partire da giugno. La band di New York capitanata da Julian Casablancas sarà live con tappe doppie al Red Rocks, e show alla O2 Arena di Londra, all’Rbc Amphitheatre di Toronto, all’Accor Arena di Parigi e allo Ziggo Dome di Amsterdam. In Italia sul palco con loro ci saranno Fat White Family e Alex Cameron.

“Reality Awaits” via Cult Records/Rca Records è anticipato dal singolo “Going Shopping”. L’album è stato registrato in Costa Rica col produttore Rick Rubin e ultimato in giro per il mondo.

“Reality Awaits”, il nuovo album esce il 26 giugno

The Strokes, ovvero Julian Casablancas (voce), Nick Valensi (chitarra), Albert Hammond Jr. (chitarra)

Nikolai Fraiture (basso) e Fabrizio Moretti (batteria) hanno esordito nel 2001 con l’ormai celeberrimo “Is This It“, seguito nel 2003 da “Room on Fire”, nel 2006 da “First Impressions of Earth”, nel 2011 da “Angles”, nel 2013 da “Comedown Machine”, e appunto nel 2020 da “The New Abnormal”.

La band sarà headliner nei principali festival estivi, tra cui Bonnaroo, Outside Lands e il Summer Sonic in Giappone.

All’Arena in maniera sostenibile con “Rivoluzione mobilità green”

Proprio in occasione dell’unica data italiana del 17 ottobre, l’Unipol Arena di Bologna lancia il progetto “Rivoluzione Mobilità Green”, un piano per ridurre l’impatto ambientale dei grandi eventi. Si tratta di un’iniziativa congiunta di Comune di Casalecchio di Reno e Trenitalia Tper e la partecipazione attiva della Regione Emilia-Romagna per una mobilità sostenibile e integrata al servizio del pubblico dei grandi eventi. Il progetto si concretizzerà con un biglietto ferroviario integrato (Bologna Centrale-Arena) e il pre-booking dei parcheggi tramite TicketOne. I biglietti per il live degli Strokes a Casalecchio di Reno disponibili su comcerto.It e livenation.It dalle ore 10 di venerdì 17 aprile