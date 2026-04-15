mercoledì 15 Aprile 2026

Palermo, insegnante colta da un malore in classe: la prof muore davanti ai suoi studenti

La donna, Giovanna Somma di 59 anni, stava facendo lezione quando si è accasciata improvvisamente. Così è scattato l'allarme, ma tutti i tentativi di salvarla sono risultati vani

Data pubblicazione: 15-4-2026 ore 19:36Ultimo aggiornamento: 15-4-2026 ore 19:36

Foto dal sito del liceo classico Vittorio Emanuele II

PALERMO – Si è accasciata improvvisamente mentre faceva lezione ai suoi studenti che prontamente hanno dato l’allarme, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Se ne è andata così una docente del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, l’istituto in via Simone di Bologna a pochi passi dalla Cattedrale.

L’insegnante, Giovanna Somma di 59 anni, è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in classe. I colleghi hanno provato a rianimarla eseguendo un massaggio cardiaco e qualcuno avrebbe anche usato il defribillatore in dotazione alla scuola. Tentativi tutti risultati vani. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118, ma anche loro non sono riusciti a salvare la prof che insegnava italiano e latino.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno constatato il decesso. Come rivela PalermoToday, le forze dell’ordine hanno ricostruito l’accaduto e verificato la disponibilità e il funzionamento dell’apparecchio salvavita e la presenza di personale formato per le manovre di primo soccorso. Al momento, non sarebbe emerso nulla di anomalo. La salma è stata restituita ai familiari per l’organizzazione del funerale.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, TURANO: “GLI STUDENTI POSSANO TROVARE CONFORTO”

“Mi stringo con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli studenti e dell’intera comunità scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo per l’improvvisa e tragica scomparsa della docente Giovanna Somma, venuta a mancare mentre svolgeva il proprio lavoro in classe con i suoi alunni. A loro rivolgo un pensiero speciale affinché possano trovare conforto, in questo momento di profondo turbamento, nella vicinanza di chi li accompagna ogni giorno nel loro percorso di crescita”. Lo afferma l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

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