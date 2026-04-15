Renzi alla Bbc sul rapporto Meloni-Trump. La premier? “Prende le distanze solo per convenienza”

ROMA – “Prima di tutto, l’alleanza tra Italia e Stati Uniti è una grande alleanza e nessuno può distruggerla. Trump è un problema, certo, ma passerà e l’alleanza resterà. Questo è l’aspetto più importante”. Così Matteo Renzi intervistato alla BBC commenta il rapporto tra la premier Meloni e il presidente Trump dopo i botta e risposta di questi ultimi giorni.

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“Sui rapporti tra Meloni e Trump, tra il nostro capo di governo, penso che Meloni si sia presentata come un ponte. Si è definita un ponte tra Europa e Stati Uniti. Ma dopo i dazi, dopo le polemiche, dopo la crisi energetica e, ovviamente, dopo le critiche degli ultimi giorni, tutti hanno capito che Meloni non è un ponte. Oggi Meloni è molto debole. È debole perché ha perso un referendum, perché ha problemi dal punto di vista dell’economia. E quindi prova a prendere le distanze, a cambiare posizione rispetto a Trump solo per visibilità e consenso”, conclude Renzi.