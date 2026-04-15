Trump abbracciato a Gesù in una nuova foto generata con l’AI:”Alla sinistra non piacerà”

ROMA – Donald Trump abbracciato a Gesù Cristo. Il presidente americano torna a giocare la carta religiosa, con una falsa icona pubblicata sul social Truth. “Ai pazzi della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma a me sì!”, scrive Trump.

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Sotto c’è una foto generata con l’intelligenza artificiale di lui abbracciato a Gesù, postata originariamente da ‘Irish for Trump’, dove si legge: “Non sono mai stato un uomo molto religioso… ma non vi sembra, con tutti questi mostri satanici, demoniaci e dediti al sacrificio di bambini che vengono smascherati… che Dio stia forse giocando la sua carta Trump?“.