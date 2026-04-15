Riccardo Cocciante sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma

Ph. Attilio Cusani

ROMA – Comincia a prendere forma la lineup dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma, in programma in piazza San Giovanni in Laterano. Dopo l’annuncio di Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, e di Emma Nolde e La Niña, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale: Riccardo Cocciante.

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Quattro anni fa era salito sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato “Ho vent’anni con te”, dodici brani inediti, custoditi nel tempo, frutto di prestigiose collaborazioni autoriali di lunga data.

Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. “Il domani è ancora nostro” è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità.

L’edizione 2026, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.