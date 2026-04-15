VIDEO | Roma, la lite in famiglia degenera in rissa e fiamme: caos nel campo rom di via dei Gordiani

ROMA – Un muro di fuoco altissimo tra le baracche: fanno impressione le immagini diventate virali dell’incendio scatenato nella notte tra lunedì e martedì scorsi, 13 e 14 aprile, nel campo rom di via dei Gordiani a Roma. Una lite tra famiglie residenti tra vecchie roulotte e case mobili è degenerata in rissa, fino a culminare in un incendio di alcuni moduli abitativi e nel caos del campo.

Necessario l’intervento della polizia: gli agenti sono intervenuti per sedare il parapiglia generale e, nella confusione, sono riusciti ad allontanare e salvare un bambino che rischiava di restare coinvolto tra le fiamme, prima dell’intervento definitivo dei Vigili del fuoco. Il bilancio finale è di quattro persone in manette.

L’INTERPELLANZA DI FDI: “TEMPI CERTI PER LA CHIUSURA DEL CAMPO”

Sull’episodio sono intervenuti il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, e il consigliere del Municipio V di FdI, Fabio Piattoni con un’interrogazione formale al Sindaco e al Presidente del Municipio V per chiedere interventi immediati sul piano della sicurezza. “È accaduto nuovamente questa notte: una maxi rissa, un incendio e diverse persone ferite all’interno del campo rom di via dei Gordiani, nel Municipio V. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo fatto grave che si inserisce in una situazione che da anni presenta criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza, come dimostrano i numerosi interventi delle Forze dell’Ordine, gli arresti, le aggressioni e le attività criminali registrate nel tempo”, scrivono Rocca e Piattoni. I consiglieri di Fdi esprimono preoccupazione per gli “evidenti limiti nella vigilanza effettiva dell’area”, la carenza sistematica di dati sulle presenze, l’insuccesso degli interventi finanziati da Roma Capitale nell’ambito del Piano per il superamento del “Sistema Campi”.

“Di fronte all’ennesimo episodio di violenza è evidente che siamo di fronte a una gestione inefficace- hanno aggiunto i due esponenti- si continuano a impiegare risorse pubbliche senza garantire sicurezza e senza affrontare in modo definitivo il problema. È inoltre ormai evidente che non è accettabile continuare a esporre gli operatori della Polizia Locale a rischi per la propria incolumità, costringendoli a svolgere un’attività di vigilanza tanto delicata quanto umiliante davanti ai campi rom. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione formale al Sindaco e al Presidente del Municipio V per chiedere interventi immediati sul piano della sicurezza, chiarimenti sul titolo di utilizzo dell’area, trasparenza e risultati concreti sull’impiego delle risorse pubbliche e, soprattutto, tempi certi per il superamento e la chiusura del campo. I cittadini del territorio non possono continuare a vivere in una condizione di emergenza permanente: servono scelte chiare, assunzione di responsabilità e soluzioni definitive”.

(photo credit: Notizie V Municipio Roma/Fb)