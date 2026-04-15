Lancia la moglie dalla finestra e poi si butta anche lui: omicidio suicidio a Bisceglie

ROMA – I corpi, sull’asfalto, sono stati trovati uno vicino all’altro lungo la rampa dei garage: lì sono arrivati dopo essere volati dal quinto piano del palazzo in cui abitavano. E, stando alle prime ricostruzioni, lei sarebbe morta perchè il marito l’ha uccisa, buttandola dal balcone prima di suicidarsi buttandosi anche lui. Lei si chiamava Patrizia Lamanuzzi, di 54 anni, lui Luigi Gentile di 61. Una vicina di casa ha sentito la donna urlare e chiedere aiuto, poi l’avrebbe vista cadere. È successo in via Vittorio Veneto, nel palazzo dove la coppia abitava. Stando a quanto detto da alcuni testimoni, i due si stavano separando.

La coppia aveva due figli grandi: uno vive in Svizzera e l’altro a Trani. Le indagini cercheranno di ricostruire il contesto in cui è maturato l’omicidio suicidio e quale sia stata l’esatta dinamica. Il volo di tre metri potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite.

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