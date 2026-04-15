mercoledì 15 Aprile 2026

Lancia la moglie dalla finestra e poi si butta anche lui: omicidio suicidio a Bisceglie

Patrizia sarebbe stata spinta giù dal balcone dal marito: l'omicidio-suicidio è la pista più accreditata per quanto avvenuto in provincia di Bari

di Marcella PirettiData pubblicazione: 15-4-2026 ore 11:39Ultimo aggiornamento: 15-4-2026 ore 11:39

ROMA – I corpi, sull’asfalto, sono stati trovati uno vicino all’altro lungo la rampa dei garage: lì sono arrivati dopo essere volati dal quinto piano del palazzo in cui abitavano. E, stando alle prime ricostruzioni, lei sarebbe morta perchè il marito l’ha uccisa, buttandola dal balcone prima di suicidarsi buttandosi anche lui. Lei si chiamava Patrizia Lamanuzzi, di 54 anni, lui Luigi Gentile di 61. Una vicina di casa ha sentito la donna urlare e chiedere aiuto, poi l’avrebbe vista cadere. È successo in via Vittorio Veneto, nel palazzo dove la coppia abitava. Stando a quanto detto da alcuni testimoni, i due si stavano separando.

La coppia aveva due figli grandi: uno vive in Svizzera e l’altro a Trani. Le indagini cercheranno di ricostruire il contesto in cui è maturato l’omicidio suicidio e quale sia stata l’esatta dinamica. Il volo di tre metri potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite.

LEGGI ANCHE: Colpita da un albero mentre torna da scuola, morta 12enne a Bisceglie: chi era Alicia

Leggi anche

Maxi-operazione antidroga a Roma, 13 arresti, c’è anche l’ex boss della Magliana Pernasetti

di Redazione

Garlasco, da giorni si parla di nuovi audio e di una pista alternativa: cosa sappiamo

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»