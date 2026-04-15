Cultura, il 25 e 26 aprile la XXIV edizione della Fiera di Farfa

ROMA – Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dal Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. Durante le due giornate sarà possibile degustare prodotti tipici della Sabina, visitare gli spazi espositivi con vendita di prodotti agroalimentari del territorio e della Regione Lazio, e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età.

LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE

Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un’ampia zona degustazione dove i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici della Sabina, tra tradizione, qualità e filiera locale, in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti e con il Consorzio Sabina Dop. Accanto agli stand, sarà presente un’area food truck per un’esperienza di gusto dinamica e accessibile a tutti. Il borgo sarà animato da attività contigue, tra rievocazioni storiche, musica itinerante, spettacoli folkloristici, tiro con l’arco e passeggiate culturali. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini con attività e animazione. Durante le giornate sarà inoltre possibile partecipare a un’iniziativa solidale di scambio e donazione, portando giocattoli, oggetti e libri in buono stato.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

“Questa edizione della Fiera di Farfa rappresenta un momento importante per valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità e per i visitatori”, dichiara il Sindaco Roberta Cuneo. “Abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e coinvolgente, capace di unire qualità, intrattenimento e valorizzazione del borgo, con attività pensate per tutte le età e un’attenzione particolare alle nostre produzioni locali”, aggiunge la Consigliera del Comune di Fara in Sabina delegata all’agricoltura ed all’organizzazione della Fiera di Farfa, Pamela Martini. La Fiera di Farfa si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio, rafforzare il legame tra tradizione e innovazione e coinvolgere un pubblico ampio, tra famiglie, appassionati e operatori del settore. Un’occasione per vivere il borgo, riscoprire le eccellenze locali e partecipare attivamente a un modello di sviluppo più sostenibile.