VIDEO | Edward Warchocki, il robot umanoide che mette in fuga i cinghiali è il nuovo eroe di Varsavia

ROMA – Per le strade di Varsavia c’è un eroe che di notte rende i quartieri più sicuri ma non dai malviventi, bensì dai cinghiali. Il suo nome è Edward Warchocki, si tratta di un robot umanoide che insegue gli animali che si aggirano nelle zone residenziali della città e li raduna per poi metterli in fuga gridando in polacco: “Andate via”.

Edward è una vera e propria star dei social, con tanto di profilo e più di 145mila follower. Le sue gesta sono documentate e molto seguite. Dotato di sensori, telecamere e riconoscimento vocale, il robot umanoide è un modello Unitree G1 dotato di un software di intelligenza artificiale.

Edward interagisce con l’ambiente e con le persone. Ha partecipato ad eventi istituzionali e a programmi televisivi, dimostrando di essere anche un abile ballerino. Eccolo sul red carpet dell’edizione polacca di ‘Ballando con le Stelle’.