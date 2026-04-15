mercoledì 15 Aprile 2026

VIDEO | Edward Warchocki, il robot umanoide che mette in fuga i cinghiali è il nuovo eroe di Varsavia

Dotato di intelligenza artificiale interagisce con le persone e con l'ambiente. Sui social è già una star

Data pubblicazione: 15-4-2026 ore 10:17Ultimo aggiornamento: 15-4-2026 ore 10:18

ROMA – Per le strade di Varsavia c’è un eroe che di notte rende i quartieri più sicuri ma non dai malviventi, bensì dai cinghiali. Il suo nome è Edward Warchocki, si tratta di un robot umanoide che insegue gli animali che si aggirano nelle zone residenziali della città e li raduna per poi metterli in fuga gridando in polacco: “Andate via”.

Edward è una vera e propria star dei social, con tanto di profilo e più di 145mila follower. Le sue gesta sono documentate e molto seguite. Dotato di sensori, telecamere e riconoscimento vocale, il robot umanoide è un modello Unitree G1 dotato di un software di intelligenza artificiale.

Edward interagisce con l’ambiente e con le persone. Ha partecipato ad eventi istituzionali e a programmi televisivi, dimostrando di essere anche un abile ballerino. Eccolo sul red carpet dell’edizione polacca di ‘Ballando con le Stelle’.

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