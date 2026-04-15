Garlasco, da giorni si parla di nuovi audio e di una pista alternativa: cosa sappiamo

ROMA – Una pista alternativa, che vedrebbe sulla scena del crimine più di una persona (tre per la precisione) e un movente: la cocaina. Lo scenario è stato ricostruito dalla criminologa Roberta Bruzzone nell’ultima puntata di Quarto grado, andata in onda venerdì 10 aprile. Bruzzone ha spiegato di essere in possesso, insieme a un avvocato di cui non ha voluto dare il nome, di una serie di audio che raccontano questo. E ha spiegato di essersi mossa, insieme al legale, per cercare dei riscontri di una serie di cose affermate negli audio, in particolare in riferimento a “contatti e pressioni” effettuati da una di queste persone verso gli investigatori al lavoro sulle ultime novità nel complesso giallo di Garlasco. “Bisogna capire se si tratta di millanterie, non lo posso escludere, però alcune cose che sono accadute in questa inchiesta parrebbero deporre per una lettura diversa”. Insomma, al momento per quanto fatto da Bruzzone e da questo avvocato, “i riscontri ci sono, questo è il problema“. Il lavoro di verifica, ha detto ancora, è “a un ottimo punto”. Appena finito, gli audio verranno consegnati in Procura. Prima, però, dice ancora la criminologa, “ci sono dei passaggi formali che devono essere rispettati”. Ed è in corso il “completamento delle informazioni che accompagnano questi audio, una narrazione che spiega passo passo quello che questi complessi audio documentano”. Ma mancherebbe molto poco. Poi gli audio finiranno nelle mani degli investigatori e verranno anche resi pubblici.

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Ma cosa c’è negli audio? Alla domanda di Gianluigi Nuzzi, Bruzzone ha risposto così: “Mi pare di aver già esplicitato l’ipotesi contenuta in questi audio, ossia che fossero tre i soggetti agenti e cioè Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani (amico di Sempio morto suicida nel 2016, ndr). Sono ipotesi che sento anche spifferare in giro a più riprese e da più soggetti e quindi che non sarà una grossa novità quello che negli audio emergerà. La pista alternativa sarebbe questa, di tre soggetti sulla scena legati al movente cocaina“, ha detto venerdì sera la criminologa.

Negli audio “ci sono una serie di dichiarazioni di azioni commesse che configurano reati procedibili di ufficio, non posso essere più esplicita”. Ci sono “condotte che un certo soggetto si attribuisce, tutta una serie di contatti e pressioni che un certo soggetto si attribuisce in relazione ad alcuni investigatori che fanno arte di questa seconda inchiesta”. Ci sono nomi di inquirenti “citati più volte“. Ma quindi sono state intralciate o condizionate le indagini? “Possiamo ipotizzare un’influenza indebita per motivazioni legate probabilmente a questioni personali. Poi sarà un magistrato a valutare“, dice ancora Bruzzone. Che per spiegare a grandi linee cosa fa la persona che ammette queste cose dice che è come se queste azioni negli audio venissero “confessate”. E dei riscontri “circostanziali”, appunto, sembrerebbero esserci. Dopo averli cercati e ci è voluto tempo: “Non è stato banale mettere insieme una serie di riscontri“.

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