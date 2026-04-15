mercoledì 15 Aprile 2026

L’oroscopo di mercoledì 15 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

di Marcella PirettiData pubblicazione: 15-4-2026 ore 9:26Ultimo aggiornamento: 15-4-2026 ore 9:26

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non mancano possibilità di riscossa anche sul lavoro. Proprio oggi una situazione più divertente potrà farti sorridere!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi potresti essere innervosito da qualcuno che cerca di violare la tua privacy. Bisogna imbastire nel lavoro le soluzioni migliori. In amore meglio parlare subito. L’insicurezza regna sovrana.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La vita familiare è agitata, anche in amore sembra che qualcosa non vada per il verso giusto. In questo momento sei arrabbiato con chi ti ha creato problemi nell’attività, vai avanti con tutte le tue forze…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se sul lavoro un miglioramento può arrivare, chi lavora a provvigione avrà soddisfazioni. Se un amore va avanti da tempo andrebbe ufficializzato.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Il tuo chiodo fisso riguarda il lavoro e questo è normale perché da un po’ di tempo cerchi di farti andare bene una situazione che non ti piace. Un po’ di stanchezza in serata che non deve essere riversata nel rapporto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In amore è più facile vivere momenti di passionalità. Giornata confusa ma interessante.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Hai dovuto accettare tuo malgrado alcuni cambiamenti nell’ambito del lavoro. In amore sei nervoso, teso, perché discuti troppo col partner.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Questa è una giornata utile per agire e reagire alle provocazioni, problematiche presenti si risolveranno. Nell’ambito del lavoro puoi ritrovare tanta grinta, in amore muoviti. Sarà una giornata più intrigante, comunque sei più affascinante.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In questo periodo sei pieno di cose da fare. Per le questioni di lavoro c’è un piccolo rallentamento, hai chiesto più soldi o una promozione, ma c’è un ritardo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le nuove relazioni possono decollare, ma ci vorrà tempo prima che si possa parlare di una stabilità. Chi ha voluto rivedere un accordo economico riceverà una buona notizia. Soluzione per questioni legali..

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei in una giornata buona in cui desidereresti ricevere più stimoli anche sul lavoro. Chiudersi in casa sarebbe un errore, anche una vacanza potrebbe portare un’emozione in più e mi riferisco a quelli che si sono separati e cercano novità…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giorno polemico: gli altri hanno da ridire oppure sei proprio tu che ti metti di traverso. Hai molti dubbi riguardo un amore…

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