L’oroscopo di mercoledì 15 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non mancano possibilità di riscossa anche sul lavoro. Proprio oggi una situazione più divertente potrà farti sorridere!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi potresti essere innervosito da qualcuno che cerca di violare la tua privacy. Bisogna imbastire nel lavoro le soluzioni migliori. In amore meglio parlare subito. L’insicurezza regna sovrana.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
La vita familiare è agitata, anche in amore sembra che qualcosa non vada per il verso giusto. In questo momento sei arrabbiato con chi ti ha creato problemi nell’attività, vai avanti con tutte le tue forze…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Se sul lavoro un miglioramento può arrivare, chi lavora a provvigione avrà soddisfazioni. Se un amore va avanti da tempo andrebbe ufficializzato.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Il tuo chiodo fisso riguarda il lavoro e questo è normale perché da un po’ di tempo cerchi di farti andare bene una situazione che non ti piace. Un po’ di stanchezza in serata che non deve essere riversata nel rapporto.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
In amore è più facile vivere momenti di passionalità. Giornata confusa ma interessante.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Hai dovuto accettare tuo malgrado alcuni cambiamenti nell’ambito del lavoro. In amore sei nervoso, teso, perché discuti troppo col partner.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Questa è una giornata utile per agire e reagire alle provocazioni, problematiche presenti si risolveranno. Nell’ambito del lavoro puoi ritrovare tanta grinta, in amore muoviti. Sarà una giornata più intrigante, comunque sei più affascinante.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
In questo periodo sei pieno di cose da fare. Per le questioni di lavoro c’è un piccolo rallentamento, hai chiesto più soldi o una promozione, ma c’è un ritardo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Le nuove relazioni possono decollare, ma ci vorrà tempo prima che si possa parlare di una stabilità. Chi ha voluto rivedere un accordo economico riceverà una buona notizia. Soluzione per questioni legali..
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sei in una giornata buona in cui desidereresti ricevere più stimoli anche sul lavoro. Chiudersi in casa sarebbe un errore, anche una vacanza potrebbe portare un’emozione in più e mi riferisco a quelli che si sono separati e cercano novità…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giorno polemico: gli altri hanno da ridire oppure sei proprio tu che ti metti di traverso. Hai molti dubbi riguardo un amore…