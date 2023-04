Foto| Al Torino Comics l’opera scandalo di Quiles contro Salvini, che replica: “Una schifezza disgustosa”

ROMA – “Opera d’arte esposta a Torino. A me, con tutto il rispetto, pare solo una schifezza disgustosa. Direi penosa”. Così Matteo Salvini commenta sui social l’opera di Luis Quiles esposta al Lingotto Fiere dove è in corso la 27esima edizione di Torino Comics. Il quadro è esposto nella ‘Zona Rossa’, novità di quest’anno, riservata ai fumetti erotici.

Per i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto il quadro contro Salvini è “scandaloso, volgare e a dir poco inaccettabile. Qui si va ben oltre il diritto alla satira, che nessuno mette in discussione. Quella che qualcuno osa definire ‘opera’ in cui si vede il leader della Lega fare il saluto romano con una fascia dell’Ue al braccio e un fallo che gli eiacula in faccia, non sapremmo nemmeno come definirla tanto è rivoltante e offensiva”. In una nota invece, gli organizzatori difendono la loro scelta: “È da sempre una manifestazione apolitica, apartitica e sostiene l’arte in ogni sua forma, valorizzando la libertà di espressione”.