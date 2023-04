Addis Abeba, Meloni: “Ottimo il bilancio della missione” e sul caso Uss afferma: “Anomalie su cui fare chiarezza”

ROMA – “Il bilancio della missione è ottimo. Ci sarà un ulteriore step a luglio, quando insieme alla Fao ospiteremo il meeting sulla sicurezza alimentare. Pensiamo di poter contribuire allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità di questi Paesi. Il 100% dei ragazzi che escono da queste scuole trovano un lavoro. E io credo che questa sia in assoluto la cosa più preziosa che si può fare per nazioni che fanno dei grandi sforzi di stabilizzazione, di modernizzazione e che sono fondamentali per la stabilità dell’intera regione. C’è grande voglia d’Italia, di attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa: vogliamo lavorare sulle intrastrutture, sull’agricoltura“. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Addis Abeba, in un punto stampa a margine della missione in Etiopia.



“Vogliamo lavorare sul turismo che per esempio qui in Etiopia può essere una grande opzione di sviluppo ancora non adeguatamente esplorata e quello che queste nazioni ci chiedono è anche di farci promotori presso gli organismi multilaterali, Unione Europea, G7 ai quali partecipiamo per le loro istanze e le loro necessità. Io credo che l’Italia possa ottimamente giocare questo ruolo. Come avete visto anche in seno di Consiglio europeo ci stiamo occupando di maggiore attenzione verso l’Africa in termini investimenti, di presenza, ed è esattamente quello che queste nazioni ci chiedono”.

ARTEM USS. MELONI: FATTO GRAVE, ANOMALIE SU CUI FARE CHIAREZZA

La premier Meloni ha poi fatto il punto su Artem Uss annunciando che incontrerà il ministro della Giustizia: “Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie. La principale credo sia la decisione della Corte di appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni francamente discutibili e di mantenerla anche quando c’era un’iniziativa sull’estradizione”. “Credo abbia fatto bene il ministro Nordio ad avviare un’azione disciplinare, perchè bisogna fare chiarezza”, conclude.

MIGRANTI. MELONI: OBIETTIVO ELIMINARE PROTEZIONE SPECIALE

Nell’incontro con la stampa la premier si è espressa anche sulle modifiche al dl Cutro sui migranti: “Io mi dò come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C’era una proposta di maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È materia complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti”.

CENTRODESTRA. MELONI: PARTITO UNICO? PLURALITÀ È ARRICCHIMENTO

“Sono sempre stata convinta che la pluralità sia un arricchimento. Il punto è la volontà di camminare insieme e quella volontà io oggi la vedo, ma poi se ci sono delle sfumature diverse, questo oggi è sicuramente più facile farlo con i partiti. Poi quello che accadrà domani nessuno può dirlo”. Così la premier sul tema del partito unico del centrodestra.

PNRR. MELONI: PER MODIFICHE CI PRENDIAMO IL TEMPO NECESSARIO

Tra gli argomenti affrontati dalla Meloni anche il Pnrr: “La prescrizione della Commissione Ue per le modifiche al Pnrr è agosto e noi ci atteniamo. Vogliamo fare nostro del meglio per spendere le risorse e per le modifiche ci prendiamo il tempo necessario per il vero obiettivo che non è essere i primi della classe ma usare al meglio le risorse“.