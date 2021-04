Lavoro, Landini contro Giorgetti: “Sui licenziamenti nessuna risposta”

ROMA – Sullo stop ai licenziamenti “la situazione di emergenza non è risolta, abbiamo ribadito la necessità che il 30 di giugno non possa essere lasciato così come è. Sul tema degli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti non abbiamo ricevuto oggi risposte“. Cosi’ il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine del vertice con il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti.

Landini riferisce che “abbiamo chiesto risposte precise sulle vertenze più importanti, Alitalia, Ex Ilva, abbiamo chiesto tavoli di settore e posto come urgenze Stellantis fino al trasporto pubblico locale, abbiamo chiesto che il governo convochi le parti. Il ministro e i vice ministri si sono impegnati- spiega- a convocare tavoli settoriali e a riprendere un confronto sulle crisi più pericolose“.