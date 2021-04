‘La musica unisce la scuola’, fino al 9 maggio l’invio degli audio/video delle scuole

ROMA – In occasione della Settimana nazionale della musica a scuola 2021, l’Indire organizza online la XXXII Rassegna musicale nazionale “La musica unisce la scuola”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Un’iniziativa di sicuro interesse per docenti e studenti che avranno l’opportunità di far conoscere ad altri quanto realizzato in ambito musicale, anche in questi mesi di didattica a distanza.

Fino al 9 maggio, le scuole di ogni ordine e grado potranno infatti condividere tramite video o messaggi audio le attività più innovative di insegnamento e apprendimento della musica realizzate nel corso dell’anno scolastico 2020/21 o nell’anno scolastico 2019/2020 (in tal caso non sono ammesse le attività già presentate nella scorsa edizione della rassegna).

Oltre ai video delle esibizioni musicali, una delle novità di quest’anno sono i messaggi/testimonianza audio o video attraverso i quali docenti e studenti possono raccontare la ragione per cui ascoltano un particolare brano o uno specifico genere di musica, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza e stimolare gli altri alla scoperta di un più ampio orizzonte di ascolti.

Ma come fare per inviare i video delle performance musicali svolte con i propri alunni o una testimonianza audio/video sull’ascolto della musica? Basta andare sul sito dell’iniziativa e leggere con attenzione il regolamento.

I contributi dovranno infatti essere inviati esclusivamente attraverso il portale Indire secondo una di queste modalità:

Collegamento ipertestuale a un canale della scuola o a un repository audio/video dell’istituzione scolastica (Youtube, Vimeo, ecc)

Invio dell’audio/video tramite collegamento ipertestuale a un repository di file utilizzato dalla scuola (GoogleDrive, OneDrive, Dropbox, ecc.)

Invio diretto dell’audio/video (upload) da parte della scuola o dei referenti dell’istituzione scolastica.

I filmati delle esibizioni potranno essere inviati solo dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ogni istituto avrà la possibilità di condividere fino a cinque video di una durata massima di 10 minuti ciascuno.

Tutti i materiali ricevuti saranno pubblicati sul portale lamusicaunisce.indire.it e le scuole che avranno inviato contenuti particolarmente interessanti potranno poi essere invitate a una delle iniziative promosse nei prossimi mesi da Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica.

SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA A SCUOLA (24-29 MAGGIO)

Durante i giorni della manifestazione (quest’anno online) saranno proposti sulla piattaforma Indire webinar di formazione dedicati alla didattica musicale, buone pratiche regionali selezionate dagli USR e alcuni dei contributi audio/video inviati dalle scuole di tutta Italia. Il programma dei webinar e delle altre attività sarà disponibile dal 10 maggio.