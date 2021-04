Operaio dell’ex Ilva licenziato, Codacons presenta un esposto contro ArcelorMittal

BARI – Il Codacons ha presentato un esposto contro ArcelorMittal sul caso di Riccardo Cristello, l’operaio licenziato dopo aver condiviso un post sui social che invitava a seguire la fiction ‘Svegliati amore mio’. L’associazione si è rivolta alla procura ionica per possibili fattispecie di violenza privata e violazione delle regole costituzionali.



“Si è appreso del licenziamento del lavoratore reo di avere condiviso sul proprio profilo social Facebook, chiuso e non pubblico e visibile solo a 400 persone e senza neanche un commento personale, uno screenshot che invitava a seguire la fiction con Sabrina Ferilli che rappresenterebbe una realtà simile a quella di Taranto ma che non ha alcun riferimento alla suddetta città, né tanto meno ad ArcelorMittal – scrive il Codacons nell’esposto – Arcelormittal si sarebbe resa protagonista di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione, calpestando il sacrosanto diritto a manifestare il proprio pensiero sancito non solo dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma anche dall’articolo 21 della Costituzione Italiana, con una violenza privata e un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre che con violazione del diritto alla riservatezza e di corrispondenza privata per avere divulgato a terzi informazioni relative ad un profilo Facebook chiuso e non pubblico”.



L’associazione ha chiesto alla magistratura di aprire una indagine sulla scandalosa vicenda, accertando il comportamento dell’azienda e possibili fattispecie penalmente rilevanti.

