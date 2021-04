Indagine al ministero dell’Istruzione, Bianchi di Castelbianco: “Ho fiducia nella magistratura”

ROMA – “Piena fiducia nella magistratura”. È quanto esprime l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco in merito alle indagini condotte dalla Gdf che lo vedono coinvolto. “C’è stata massima collaborazione con i finanzieri, ai quali è stata fornita la documentazione richiesta in un clima corretto ed educato, che ha consentito anche la continuità del lavoro in azienda. Si sta parlando di due bandi Mepa da 39.000 euro a cui è stato dato seguito con la realizzazione dei progetti richiesti. La realtà dei fatti sarà accertata. Di certo da quanto riportato nell’articolo del quotidiano ‘La verità’ sui contenuti dell’indagine, non si mira ad attaccare la mia persona, che pure ha una conoscenza ventennale con Giovanna Boda, ma altri nomi visto che sono stati tirati in ballo Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, Giovanni Legnini e il procuratore Francesco Testa, e anche Luca Palamara. E allora è anche su questa fuga di notizie ma principalmente sugli obiettivi nascosti di tale campagna stampa che chiediamo accertamenti da parte delle forze dell’ordine”.