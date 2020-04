Tg Lazio, edizione del 15 aprile 2020

CORONAVIRUS, NEL LAZIO TREND PIÙ BASSO DA INIZIO EPIDEMIA

Nel Lazio sono 121 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 11 i decessi, 85 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 16.658. I numeri sono emersi durante la videoconferenza odierna della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato che conferma che quello odierno è il trend più basso dall’inizio dell’epidemia, tuttavia “bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e sulle case di riposo e non dobbiamo abbassare la guardia”.

ROMA, DOPO TENSIONI COSTRUITE GRATE 2 METRI A CENTRO TORRE MAURA

Una grata alta due metri è stata costruita intorno al centro accoglienza di via dei Codirossoni, nel quartiere di Torre Maura a Roma, dove ieri sono scoppiate le proteste degli abitanti della struttura a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19. Questi ultimi, in prevalenza nordafricani, avevano provato a rompere la quarantena forzando i cordoni delle forze dell’ordine che da giorni presidiano il centro.

ROMA, 40ENNE SCOMPARSO DA GIORNI TROVATO MORTO IN CASA

Il cadavere di un 40enne è stato trovato, ieri pomeriggio, nel proprio letto in un appartamento in via Pisino, nel quartiere di Villa Gordiani, a Roma. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i familiari che non avevano notizie di lui da giorni. Sul posto, oltre al medico legale, sono intervenute la Polizia del commissariato di Tor Pignattara e la Scientifica mentre la Salma si trova a disposizione dell’autorita’ giudiziaria, disposta l’autopsia.

CORONAVIRUS, REGIONE LAZIO ILLUMINA PERIFERIE CON TRICOLORE

Prosegue l’iniziativa della Regione Lazio e dell’Ater di Roma per illuminare le periferie della citta’ con il Tricolore, simbolo di unita’, di cordoglio per le vittime del Coronavirus, e di fiducia verso il futuro. Dopo Corviale, l’amministrazione regionale ha chiesto all’Ater di estendere l’iniziativa in altri luoghi simbolo della periferia di Roma: stasera a Primavalle, mentre dal 20 al 22 aprile sarà la volta di Vigne Nuove. I colori della bandiera nazionale illumineranno anche lo stabile di via Fabriano a San Basilio dal 23 al 26 aprile per raggiungere poi la periferia di Tor Sapienza e accendere con il Tricolore l’edificio di via Morandi dal 27 al 29 aprile.