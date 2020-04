Salvini: “Se non ci fanno votare sul Mes è una lesione della democrazia”

ROMA – “Io sostengo esattamente quello che sostengono ministri e parlamentari M5s e quello che sostengono centinaia di economisti”, dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Montecitorio.

“Conte ha detto non useremo il Mes. Bene, contiamo che mantenga fede alle sue parole. La cosa strana – aggiunge Salvini e’ che in capigruppo abbiamo chiesto che il Parlamento voti ma ci dicono di no. Se nessuno ha niente da nascondere non vedo perche’?”, aggiunge.

Per Salvini “negare il diritto di voto del parlamento e’ una lesione della democrazia“. Eppure la conferenza dei capigruppo “ha escluso il voto. Non c’e’ il diritto di votare in Parlamento?”

Potrebbe essere il governo a presentare un documento? “L’importante e’ che prima del 23 ci consentano di esprimerci. Poi possono anche vincere i favorevoli al Mes, che per ottenere poco oggi impegnano il lavoro dei nostri figli domani. Ma ci facciano votare. Se passera’ il documento della maggioranza va bene cosi’. E’ democrazia, ma, ripeto, ci facciano votare”.