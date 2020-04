Ue, Marcucci: “Non indebolire Conte, ma perchè dovremmo rinunciare ai 35 miliardi del Mes?”

“Il governo finora ha fatto qualcosa che nemmeno le opposizioni osavano chiedere. Il primo provvedimento, Cura Italia, parlava di 3,5 miliardi… poi siamo passati a 10 e siamo arrivati a stanziarne 25, necessari per il sostegno al lavoro autonomo. Oggi arrivano i 600 euro e si sta pensando di integrarli; si e’ pensato anche alla cassa integrazione per tutti, anche per i lavoratori precari e a tempo determinato, da subito c’e’ stato un sollievo per il mondo del turismo, del commercio, dell’artigianato e dell’industria. C’e’ stato lo spostamento delle tasse: come si fa a dire che non si e’ fatto niente?“. Cosi’ il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, in una videointervista all’agenzia Dire.

“Alle opposizioni riconosco il supporto che si e’ concretizzato sul voto sulla variazione dei saldi in Aula, dove c’e’ necessita’ di avere una maggioranza qualificata, ha dato una mano e garantito i numeri. Mi auguro lo rifaccia, con senso dello Stato. Mi dispiace leggere le dichiarazioni di Salvini e Meloni, che spesso non corrispondo al vero. E’ chiaro, le opposizioni non possono pensare di fare un confronto col governo e di dettare la linea, ma possono dare un contributo partecipando con diritto di critica e supporto leale al Sistema Paese. Quando si va a Bruxelles sui coronabond non si cerca di delegittimare e indebolire il premier, perche’ tutti vogliamo che raggiunga quel risultato. Anche loro devono supportarlo tramite i loro gruppi europarlamentari e convincere i loro amici sovranisti. Poi in Parlamento, sul singolo provvedimento, si puo’ anche votare diversamente. Ho apprezzato la posizione diversa assunta da Berlusconi, e’ alternativa alla nostra ma sicuramente e’ caratterizzata da maggior responsabilita’ e senso dello Stato”.