Ue, Renzi: “Da M5s e Lega barzellette, Italia userà 37 miliardi del Mes”

ROMA – “Questa barzelletta del Mes deve finire. Il Mes senza condizionalita’ significa che ci danno 37 miliardi di euro a condizioni migliori” di qualsiasi altro prestito e sono soldi che “vanno ai cittadini italiani”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva in diretta facebook.

“Quando grillini e leghisti fanno polemica sul Mes vi stanno prendendo in giro. Il Mes e senza condizionalita’ aiuta l’Italia e l’Italia usera’ i 37 miliardi del Mes. In un momento in cui abbiamo un meno 9 per cento” di crescita e “la gente fa fatica e’ evidente che nessuno si puo’ permettere il lusso per ragioni ideologiche di buttare via 37 miliardi di euro. E’ un fatto positivo per l’Italia e l’Europa”.

Per Renzi “non c’e’ discussione sul Mes, senza condizionalita’ funziona. In questa fase lasciateli parlare i sovranisti e i populisti. Sono quelli che inseguivano Orban, altro che Fratelli d’Italia Fratelli d’Ungheria. Sovranisti alle vongole in questa situazione hanno dimostrato i loro limiti. L’Europa ha salvato l’Italia“.

“Non credete alle barzellette dei populisti. Noi abbiamo un obiettivo grande e lo raggiungeremo piaccia o non piaccia ai sovranisti de’ Noantri”, conclude.