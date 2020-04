Nasce il canale Telegram del Ministero della Salute, è il più seguito d’Italia

ROMA – È sbarcata su Telegram l’informazione del Ministero della Salute. A poche ore dal lancio il canale sulla piattaforma di messaggistica istantanea del Ministero ha raggiunto oltre 300mila follower ed è diventato il canale più seguito in Italia. Lo fa sapere il ministero della Salute.

Tutti gli utenti iscritti potranno ricevere in modo istantaneo tutte le informazioni sanitarie ufficiali con particolare riguardo alle notizie relative al Covid-19. Gli aggiornamenti sul nuovo coronavirus hanno da oggi un nuovo importante strumento per informare in modo rapido e rendere più forte la relazione tra i cittadini e le istituzioni. Anche così si affrontano le emergenze, conclude il ministero.