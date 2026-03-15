Questa sera la cerimonia degli Oscar 2026: dove vederla e a che ora

ROMA – La notte degli Oscar è arrivata, andrà in scena questa sera al Dolby Theatre di Los Angeles la 98esima edizione dei prestigiosi premi dedicati al grande cinema. Gli appassionati potranno seguire l’edizione 2026 in diretta dai loro schermi. Anche quest’anno, infatti, la cerimonia andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 23.30 con lo speciale “Oscars – La notte in diretta”.

Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia. Insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien.

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In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, ci sarà l’inviato Mattia Carzaniga che racconterà in tempo reale l’atmosfera degli Oscar 2026, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane.

Su RaiPlay gli spettatori avranno la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.