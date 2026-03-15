VIDEO| Roma, Papa Leone XIV visita la parrocchia di Ponte Mammolo: “Avete creato una comunità che sa accogliere”

ROMA – Papa Leone XIV oggi si è recato alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in via Casal de Pazzi 88 a Ponte Mammolo per la quinta e ultima tappa delle visite nelle parrocchie romane. “L’amore, la carità, l’espressione così grande di Dio infinito; e di Dio, quello che è infinito è il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia. E questa è una cosa che in questa parrocchia, in una maniera molto speciale, si fa presente a tante persone“, ha detto il pontefice parlando alla folla di presenti.

Il santo padre, continuando a parlare di carità, ha rivolto un pensiero “agli immigrati, a chi accompagna gli ammalati, a chi soffre perché non trova lavoro o non ha una casa e non sanno dove andare. Voi parrocchia, avete creato una comunità che sa accogliere e per questo vi ringrazio davvero perché è un segno di speranza in un mondo dove tante volte il dolore, la sofferenza, le difficoltà sono troppo grandi“.