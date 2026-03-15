domenica 15 Marzo 2026

Il principe William condivide una foto inedita della principessa Diana per la festa della mamma

La ricorrenza si festeggia oggi in Gran Bretagna. Lo scatto risale al 1984: Lady D e il primogenito appaiono seduti su un campo di fiori

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 15-3-2026 ore 18:59Ultimo aggiornamento: 15-3-2026 ore 19:00

Foto dal profilo Instagram The Prince and Princess of Wales

ROMA – Uno scatto inedito: il principe William condivide su Instagram una foto mai pubblicata di lui e sua madre, la principessa Diana. L’occasione è la festa della mamma che si celebra oggi in Gran Bretagna. L’immagine è stata scattata nel 1984 e ritrae la defunta Lady D con il primogenito, mentre sono seduti su un campo di fiori nella residenza principale di famiglia, Highgrove, nel Gloucestershire. Allora il futuro re aveva due anni. Diana, morta nel 1997, quest’anno ne avrebbe compiuti 65. “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma”, ha scritto William a corredo della foto.

Gli auguri per la festa della mamma sono arrivati anche da re Carlo:  “Auguro a tutte le mamme, e a coloro che oggi sentono la mancanza delle loro mamme, una serena Domenica della Mamma”. Tra gli scatti del post sui profili social The Royal Family la regina Elisabetta appare prima con sua madre e poi seduta su una panchina con Carlo e sua sorella Anna a Balmoral, in Scozia. In una terza foto la regina Camilla è con la sua defunta madre Rosalind Shand.

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