Paralimpiadi, Bertagnolli vince l’oro nello Slalom VI e l’Italia chiude i giochi da record con 16 medaglie

ROMA – Sedici podi. Record. L’Italia ha chiuso le Paralimpiadi di Milano Cortina con il quarto posto nel medagliere con 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi alle spalle di Cina, Stati Uniti e Russia. Sono un primato per la Nazionale azzurra sia il numero complessivo dei podi che quello dei primi posti. Oggi Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) ha conquistato l’oro nello slalom maschile VI L’azzurro ha preceduto il polacco Michal Golas e il canadese Kalle Ericsson.

SCI, BERTAGNOLLI FA 5 SU 5: “QUESTO ORO IN SLALOM MEDAGLIA PIÙ BELLA“

“Abbiamo fatto cinque su cinque, un risultato eccezionale, un miracolo! Questa però è la medaglia più bella, quella più combattuta. Per me poi è arrivato il record con 13 medaglie, di cui 6 ori, in 15 gare in tutto che ho disputato ai Giochi”. Il sorriso di Giacomo Bertagnolli, oro anche nello slalom maschile VI in queste Paralimpiadi di Milano Cortina. Un traguardo raggiunto insieme alla guida Andrea Ravelli: “È la vittoria più consapevole– ha aggiunto lui- Giacomo ha affrontato la gara proprio con la mentalità giusta”.

SCI FONDO, ROMELE SPLENDIDO BRONZO NELLA 20 KM SITTING

Medaglia di bronzo per Giuseppe Romele nella 20 km maschile di sci di fondo sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro, autore dell’ennesima impresa, ha conquistato il 15esimo podio per l’Italia chiudendo alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Mao Zhongwu.

“Una giornata che mi ricorderò per tutta la vita. È stata parecchio complicata, non riuscivo a svegliarmi. Stavo bene fisicamente, ma non mi sbloccavo. Ho pure trovato un ‘traffico’ incredibile, ogni 20 secondi c’era davanti uno da superare, è stato tutto un salta fuori ed entra. A un certo punto sono anche caduto come un cretino. Ma ce l’ho fatta”. Così Giuseppe Romele, bronzo nella 20 km di sci di fondo sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina.