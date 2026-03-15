Il Tg2 compie 50 anni, oggi in tv ‘Cinquant’anni di inchieste”

ROMA – “Mezzo secolo di giornalismo e racconto della realtà. Tg2 Dossier – l’approfondimento più longevo del servizio pubblico per continuità di programmazione dopo La Domenica Sportiva – celebra i suoi 50 anni di messa in onda con ‘Dossier 50 anni di inchieste’, in onda oggi alle 18 su Rai 2“. Con questo speciale (disponibile anche su RaiPlay), il Tg2 celebra i 50 anni di attività del secondo canale della Rai.

LA RUSSA: “NASCITA TG2 FU UNA PICCOLA RIVOLUZIONE, AUGURI PER I 50 ANNI”

“Ero molto più giovane, era prima del 1976 e in Italia la Rai aveva un solo telegiornale e non c’erano le televisioni libere, anzi, cominciavano a nascere le prime radio libere. Eppure improvvisamente con la riforma ecco la grande novità: nasceva il Tg2, un nuovo telegiornale. Potevi scegliere, saltare quello delle 20 e prendere quello delle 20.30, fu una piccola rivoluzione. Da allora tanti giornalisti e tanti tecnici, tanti operatori, tanti inviati si sono susseguiti per darci quello che poteva essere il meglio del loro lavoro e ci sono riusciti. Lo dico con piacere al direttore Preziosi, che considero uno dei più bravi. Auguri, buon Tg2″. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo dice in un video pubblicato su Facebook per celebrare i 50 anni del Tg2.

GASPARRI: “LUNGA STORIA DI PROFESSIONALITÀ, PASSIONE E GRANDE GIORNALISMO”

“In occasione del cinquantesimo anniversario del TG2, rivolgiamo le nostre congratulazioni alla redazione, ai giornalisti e a tutti coloro che, nel corso di questi decenni, hanno contribuito a costruire uno dei principali punti di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. In questi cinquant’anni il TG2 ha rappresentato un caposaldo per milioni di cittadini, offrendo informazione, approfondimento e una costante attenzione al pluralismo delle idee e delle opinioni. Una lunga storia, ricca di professionalità, passione e momenti di grande giornalismo, che ha accompagnato le trasformazioni del Paese e del mondo. Il contributo del TG2 al pluralismo dell’informazione e alla qualità del dibattito pubblico resta un elemento essenziale per la vitalità della nostra democrazia. A tutta la redazione l’augurio di continuare, anche nei prossimi anni, questo percorso di impegno e servizio al pubblico. Buon cinquantesimo anniversario al TG2”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

NEVI (FI): “IL TG2 È STORIA DELL’INFORMAZIONE ITALIANA”

“Per 50 anni il Tg2 ha portato qualità giornalistica, approfondimenti puntuali e rubriche che hanno raccontato uno spaccato del Paese e che negli anni a seguire sono diventati un modello per l’informazione sia pubblica che privata. Oggi festeggiamo un presidio di libertà. Gli auguri migliori da parte di tutta Forza Italia al direttore Antonio Preziosi e a tutta la Redazione per il mezzo secolo raggiunto, continuando nel solco del pluralismo e della professionalità che hanno sempre contraddistinto la seconda testata della Rai”. Lo dice il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.