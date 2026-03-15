Guerra in Iran, il MotoGp del Qatar è stato rinviato a novembre

ROMA – Doveva tenersi in aprile e invece è stato rinviato, ora è ufficiale. Il Gran Premio del Qatar del motomondiale è stato posticipato all’8 novembre a causa, informa la MotoGp, della persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Di conseguenza, il Gran Premio del Portogallo a Portimão si svolgerà il 22 novembre, mentre la gara finale della stagione a Valencia è stata spostata al 29 novembre, senza alcuna modifica al calendario del MotoGP 2026. Il ceo della MotoGp, Carmelo Ezpeleta, spiega che “la decisione è stata presa in coordinamento con la federazione mondiale e i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La priorità è sempre la sicurezza di tutti“.

BREAKING: #QatarGP 🇶🇦 postponed to 8 November due to the ongoing geopolitical situation in the Middle East.



As a result, the #PortugueseGP and the #ValenciaGP will respectively take place on 22 and 29 November #MotoGP pic.twitter.com/a3NRfEEwVH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 15, 2026

Questo il nuovo calendario aggiornato della MotoGp