domenica 15 Marzo 2026

Guerra in Iran, il MotoGp del Qatar è stato rinviato a novembre

La gara di MotoGp prevista per aprile in Qatar è stata ufficilamente rinviata a novembre

Data pubblicazione: 15-3-2026 ore 12:45Ultimo aggiornamento: 15-3-2026 ore 12:45

ROMA – Doveva tenersi in aprile e invece è stato rinviato, ora è ufficiale. Il Gran Premio del Qatar del motomondiale è stato posticipato all’8 novembre a causa, informa la MotoGp, della persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Di conseguenza, il Gran Premio del Portogallo a Portimão si svolgerà il 22 novembre, mentre la gara finale della stagione a Valencia è stata spostata al 29 novembre, senza alcuna modifica al calendario del MotoGP 2026. Il ceo della MotoGp, Carmelo Ezpeleta, spiega che “la decisione è stata presa in coordinamento con la federazione mondiale e i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La priorità è sempre la sicurezza di tutti“.

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