Chi è Kimi Antonelli che ieri diceva: “La prima pole dell’anno, tanta roba”

(foto dal profilo Instagram di Kimi Antonelli)

ROMA – A 19 anni, Kimi Antonelli è il pilota più giovane ad aver vinto un Gp di Formula Uno. Ha infatti trionfato al Gp di Shangai, riportando l’Italia sul primo gradino del podio come non succedeva da 20 anni. Ma chi è Kimi Antonelli e perchè si chiama così? Il suo nome intero è Andrea Kimi Antonelli: Kimi è il secondo registrato all’anagrafe e fu suggerito da Enrico Bertaggia, un caro amico del padre Marco. Una citazione del pilota finlandese Kimi Raikkonen? Forse, anche se non direttamente.

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SUI GO KART A 2 ANNI

La passione per i motori è nata prestissimo: stava seduto sui Go Kart, pare, già a due anni. A cinque anni iniziò a pilotare in autonomia un kart “Delfino” sulla pista di Forlì, dimostrando subito una predisposizione naturale. Intorno ai 12 anni ha cominciato a fare sul serio. Ha preso la patente di guida quando già sfrecciava sui bolidi da corsa.

LO STUDIO

Ha raccontato di non aver mai avuto un buon rapporto con la matematica: si è diplomato nel 2025 all’istituto Gaetano Salvemini (indirizzo Rim, Relazioni internazionali e marketing) di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Far convivere libri e motori non è stato semplice: spesso si ritrovava a studiare durante i lunghi viaggi verso i circuiti.

IL NUMERO 12

Kimi Antonelli corre con il numero 12 per un tributo diretto al suo idolo di sempre, Ayrton Senna, che utilizzò il 12 quando gareggiò in Formula 1 con la Lotus e nella stagione del 1988 con la McLaren. Il 19enne ha un ottimo rapporto il suo manager della Mercedes, Toto Wolff, che considera un “secondo padre” e che lo segue assiduamente da quando ha 12 anni. Wolff ha sempre difeso la crescita di Antonelli, dall’errore nelle prime libere a Monza quando nel 2024 esordì in un weekend di gara, a quello nelle libere 3 dello scorso GP d’Australia.

IERI DICEVA: “LA PRIMA POLE DELL’ANNO, TANTA ROBA”

Ieri, alla vigilia della corsa di Shangai dove poi Kimi Antonelli ha trionfato e vinto, il pilota 19enne aveva postato un video nelle sue storie su Instagram, in cui mostrava l’ottimo risultato di posizionamento. E ai suoi fan diceva: “Tanta roba”.