Kimi Antonelli trionfa al Gp di Shangai: è il primo italiano a vincere dopo 20 anni

(foto dal profilo Instagram di Kimi Antonelli)

ROMA – La prima volta di Kimi Antonelli. E il ritorno di un italiano al successo in F1 dopo 20 anni. Il Gp della Cina incorona il 19enne di Bologna, pilota della Mercedes, protagonista di un weekend straordinario in cui in gara ha messo in fila il compagno di scuderia George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton (terzo) e Charles Leclerc (quarto).

Non c’era la bandiera tricolore sul primo gradino del podio dal 19 marzo del 2006, quando in Malesia a vincere fu Giancarlo Fisichella alla guida della Renault.

Poco dopo la partenza, dove le Ferrari sono state più veloci, in particolare con Hamilton, Antonelli ha preso la testa della corsa e l’ha gestita con autorità fino al traguardo, approfittando anche della battaglia che si è scatenata alle sue spalle tra Russell e le ‘Rosse’. I tre hanno fatto scintille a colpi di sorpassi, sia di Leclerc e Hamilton sul rivale della Mercedes, ma anche nella sfida in ‘famiglia’ tra di loro. La classifica alla fine ha visto ancora una doppietta delle ‘Frecce d’argento’, ma la Ferrari ha dimostrato nuovamente di essere più che competitiva, con Hamilton che ha centrato il suo primo podio in una gara ufficiale da quando è arrivato a Maranello.

In grande difficoltà tutti gli altri teorici protagonisti. Max Verstappen con la Red Bull si è ritirato a dieci giri dal termine, un vero disastro invece per la McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti nemmeno a iniziare la gara, fermati da problemi alle loro macchine prima del via.

Si torna in pista il 27-29 marzo a Suzuka, in Giappone.

La classifica Piloti (prime posizioni): Russell 51 punti;

Antonelli 47; Leclerc 34; Hamilton 33.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 98 punti; Ferrari 67; McLaren 18.