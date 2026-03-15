Meteo, le previsioni del 15 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Ciclone in azione sul Canale di Sicilia. Giornata di maltempo su Liguria centro occidentale e Piemonte. Piogge sparse sul Triveneto, un po’ instabile in Sardegna, soprattutto sui settori orientali, piogge diffuse in Sicilia, piovaschi occasionali sul resto del Sud, cielo coperto al Centro. Neve sulle Alpi occidentali a bassa quota, sulle Dolomiti sopra i 1250 metri. Venti da sud, mari mossi.

NORD

Circolazione depressionaria sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo al Nordovest, soprattutto su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria. Piogge sparse sul Triveneto, nubi irregolari in Emilia Romagna. Neve sulle Alpi a 5-700 metri in Piemonte, 1000 metri in Liguria, fino in valle in Val d’Aosta e a 1200 metri sulle Dolomiti. Venti da sud. Valori massimi attesi tra gli 11 e i 16°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Una circolazione depressionaria non influenza molto le nostre regioni. In questa giornata il tempo sarà spesso asciutto e il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto. Non si potranno escludere dei piovaschi sulle coste tirreniche e sugli Appennini. Sulla Sardegna il tempo potrà risultare più instabile con rovesci improvvisi e localizzati. Venti a rotazione ciclonica. Mari mossi. Valori massimi compresi tra i 13°C di Campobasso e l’Aquila e i 18°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Un ciclone è in azione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo sulla Sicilia dove pioverà diffusamente e nevicherà sopra i 1500 metri nel pomeriggio. Entro sera peggiorerà fortemente sulla Calabria ionica. Piogge attese anche sulla Puglia costiera meridionale. Molte nubi altrove, ma con scarse piogge. Venti da sud, mari mossi o molto mossi. Valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 18°C di Napoli.