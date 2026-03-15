L’oroscopo di domenica 15 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Stanchezza, nervosismo, qualche ritardo. Discussioni con chi non ti capisce o non vuoi farti capire?
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
È una giornata in cui potrai inanellare diverse conquiste, sia in campo amoroso che lavorativo. Rivalutazione di un sentimento e fortuna negli incontri.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Mentalmente sei in perfetta forma e dunque anche da un punto di vista emotivo puoi recuperare. Per chi è solo, l’amore è nella tua vita ed è arrivato il momento di fare delle scelte importanti.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Qualcosa non è andato bene di recente, hai dovuto prendere coscienza di una realtà che probabilmente conoscevi bene, ma che non volevi vedere o non ti aspettavi che fosse così dura.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se sei preoccupato da una certa situazione o circostanza, fai conto sulla sicurezza nei tuoi mezzi e su una bella carica di ottimismo, che sul tuo temperamento tradizionalmente diffidente non guasta.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non è una giornata semplice. Devi fare i conti con le tue energie. Attento a non diventare il capro espiatorio di complicazioni di cui non hai colpa.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Cerca di programmare fin da oggi le mosse vincenti dei prossimi giorni. Questa giornata riesce a dare emozioni.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Piccoli fastidi che saranno superati presto, e nel pomeriggio potrebbe già arrivare una bella notizia. E’ possibile che salti un impegno, serata piacevole che ricompensa una giornata che inizia in maniera frenetica.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
E’ vero, ti stanchi, ma almeno hai la testa che non pensa ai tanti problemi, insomma in questi giorni hai bisogno di divagarti. Le polemiche sono state troppe, e magari anche tu che genericamente non ami alzare polverone ti sei ritrovato a discutere di ogni cosa.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Le cose che hai fatto sono finalmente riconosciute e nei primi giorni della prossima settimana ci sarà un incontro importante o una decisione che riguarda la tua vita, avanti così!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
E’ tempo di nuovi amori, di nuove storie, d’importanti facilitazioni anche nel campo economico. Soluzioni in arrivo se ti si è presentato qualche problema.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
E’ il momento giusto per tagliare i rapporti inutili. In amore non ci sono più dubbi, anche perché stai mettendo con le spalle al muro una persona, o con me o contro di me!