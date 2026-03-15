Sinner batte Zverev e vola in finale all’Indian Wells. Oggi la sfida con Medvedev

ROMA – Tabù sfatato. Dopo due sconfitte in semifinale, Jannik Sinner ieri sera ha raggiunto la sua prima finale al torneo di Indian Wells, la decima in carriera in un Masters 1000. L’azzurro ha battuto con autorità Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-2, 6-4, in un’ora e 23 minuti. Per lui è stato il sesto successo di fila contro il tedesco.

Il numero 2 al mondo punta adesso a vincere il titolo (trofeo tra l’altro mai conquistato da un italiano) e a diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a salire sul trono di tutti i sei tornei Atp Masters 1000 sul duro.

Sarà una sfida speciale per Sinner, che è già l’italiano con più partite vinte nei Masters 1000: è infatti a quota 99, e quindi un successo in finale lo farebbe arrivare a 100. A contendere la vittoria in finale sarà il russo Daniil Medvedev, che nella notte ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set 6-3, 7-6.

“ESSERE IN FINALE È GRANDE RISULTATO”

“È un grande risultato, è importante essere arrivato per la prima volta in finale. Questo è il torneo che mi è mancato di più l’anno scorso“. Così Jannik Sinner dopo il successo contro Alexander Zverev che gli ha permesso di raggiungere l’ultimo atto di Indian Wells.

“Ho giocato un’ottima partita. I due break nel primo set mi hanno dato fiducia- ha spiegato l’azzurro- Ho cercato di cambiare posizione in risposta, il piano prima del match era di dare importanza a questo aspetto, ma dipende da come ci si sente. Contro di lui ogni partita è difficile, e sono contento di come sia andata” ha concluso Sinner.

SOCIAL IN DELIRIO

La vittoria di Sinner ha scatenato un tripudio sui social, dove tantissimi fan hanno festeggiato il risultato al suono di: “Jannik è tornato“. Ma se n’era mai andato?