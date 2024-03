In Basilicata in campo l’oculista Lacerenza, occhio al fuoco amico

In rete scattano le gag sul candidato Domenico Lacerenza, come un fotomontaggio che dice "Non sapevo di essere candidato". E pure lo zio Tom che lancia appelli: "Il Centrosinistra ha bisogno di te"

ROMA – Pd e M5S hanno scelto il loro candidato alla Presidenza della Regione Basilicata solo da poche ore e l’oculista Domenico Lacerenza è già sommerso dalle bordate di ‘fuoco amico’. In rete è partita pure una petizione che sta raccogliendo numerose testimonianze e che, fregandosene del fatto che Angelo Chiorazzo si sia fatto da parte, a gran voce gli chiedono di tornare in campo e di candidarsi. Ecco alcune di queste suppliche: Maria Bubbico: Ho ascoltato un suo intervento e ritengo sia in grado di ascoltare e individuare soluzioni ai problemi diventati cronici; Marika Andrisani: basta con i disastri fatti dall’attuale gestione regionale!!! Mariacarmela Andrisani: Angelo Chiorazzo for President! Vincenza Iacovino: Voglio Chiorazzo Presidente! Federica Miglietta: È l’unico nome che può realmente fare la differenza; Giuseppe Tramutola: Perché la politica lucana ha bisogno di qualcuno che sia fuori dai compromessi tra fazioni anche dello stesso partito e pensi al bene comune. Luigi Tarantino: Giusta informazione; Giuseppina Sacco: Ho fiducia nel candidato; Nicola C. Salerno: Lucano, con affetti e interessi sia a Matera che a Potenza. Più giovane degli altri in corsa e con una base nettamente più giovane che…

Meravigliosa terra la Basilicata, piena di complotti e controcomplotti, soprattutto nei rispettivi schieramenti. Eh sì, perché tra le voci che si raccolgono sul territorio molte puntano il dito in direzione Chiorazzo: “Alla fine vedrete che il povero oculista si tirerà indietro e a quel punto… et voilà c’è solo Chiorazzo“. Per quanto riguarda poi il candidato Lacerenza, in rete e tra le chat dei politici lucani stanno girando immagini da presa in giro del tipo: NON SAPEVO DI ESSERE CANDIDATO. Di e con Domenico Lacerenza. Con la partecipazione straordinaria di Schlein e Conte. In onda oggi alle 19.30 e in replica alle prossime tornate elettorali. Oppure quella con lo zio Sam che indica: Il Centrosinistra ha bisogno di te, con i simboli Pd e 5S. Candidati anche tu alla presidenza della Regione, e via con altri sfottò.

