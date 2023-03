Colapesce e DiMartino annunciano il nuovo album: “Uscirà ad ottobre”

ROMA – “Ad ottobre uscirà anche un nostro nuovo disco di inediti, ci sarà un po’ di mare”. Archiviato il Festival di Sanremo a cui hanno partecipato con “Splash!”, Colapesce e DiMartino si proiettano verso il futuro prossimo. A Rtl 102.5 confermano l’arrivo di un progetto di coppia. “Il titolo del disco- svela ancora Dimartino- lo trovate dentro al nostro film, in ciò che facciamo ci piace fare dei collegamenti”.

Il 20 febbraio è uscito nei cinema “La primavera della mia vita”, il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino, che segna l’esordio cinematografico della coppia, che firma anche la colonna sonora originale. Un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali. “Il film è andato benissimo, non ci aspettavamo di vedere così tanta gente”, dice Dimartino. “Fare questo film è stato molto divertente ma è stato anche difficoltoso, un lavoro del genere richiede molta disciplina”, continua Colapesce.

IL TOUR

Colapesce e Dimartino torneranno live con il “Club Tour 2023″ in partenza da novembre. Il tour partirà da Bologna (giovedì 23 novembre, Estragon), per proseguire a Napoli (giovedì 30 novembre, Casa della Musica), Roma (venerdì 1 dicembre, Atlantico), Venaria Reale (TO) (lunedì 4 dicembre, Teatro della Concordia) e Milano (martedì 5 dicembre, Alcatraz). “Ci stiamo preparando per il nostro tour nei club, abbiamo proprio voglia di suonare live e con tanti musicisti sul palco. Ci piace l’idea di suonare nei club, nasciamo in quella dimensione e sarà bello tornarci insieme”, dice Dimartino.

IL PODCAST

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “BIS!”, il nuovo podcast di Colapesce Dimartino (https://dopcast.lnk.to/bis) prodotto da LifeGate Radio e Dopcast.

Seconda stagione (o sequel) di “BIG! (Storia leggerissima di qualcosa che non rifaremo)”, “BIS!” documenta il ritorno di Colapesce e Dimartino a Sanremo.

Scritto e prodotto da Marco Rip e Giacomo De Poli per Dopcast e LifeGate Radio, “BIS! Colapesce e Dimartino a Sanremo” riparte dal desiderio di seguire da vicino il primo “vero” festival di Lorenzo e Antonio – dopo l’esperienza del 2021 durante il lockdown senza pubblico in presenza – e di documentare attraverso un podcast, la settimana più frenetica della canzone italiana.

“BIS!” aggiunge nuovi capitoli al precedente podcast e alla storia di Colapesce e Dimartino, artisti e autori tra i più ricercati e importanti della scena italiana dell’ultimo decennio, desiderosi e capaci di rimettersi in gioco mettendo sempre davanti a tutto la loro poetica.