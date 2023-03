Ponte sullo Stretto, Salvini: “L’ok al progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 poi i lavori”

ROMA – “Contiamo di approvare il progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 e poi partire coi lavori”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a proposito dello schema di decreto legge “che verrà esaminato oggi pomeriggio nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, che è previsto per domani pomeriggio”, precisano dal MIT.



“Grandissimo lavoro di squadra, in pochi mesi sono stati recuperati dieci anni di vuoto“, vanta Salvini, “enorme quantità di inquinamento in meno, in aria e acqua, in via di quantificazione. Enorme risparmio di tempo e di soldi per chi userà il Ponte più green e innovativo del mondo”.

BOZZA DL: NELLA SOCIETÀ ANCHE RFI, ANAS, MEF E MIT

In attesa del Cdm di domani, nell’ordine del giorno del pre-Consiglio di oggi, c’era la bozza del dl Ponte sullo Stretto di Messina. Nel testo è scritto che “alla società Stretto di Messina partecipano RFI, ANAS, le Regioni Sicilia e Calabria e, in misura non inferiore al 51%, il ministero dell’Economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società”.



E ancora: “Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal MEF d’intesa con il MIT, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato. A loro si aggiungono un membro designato dalla Regione Calabria, uno dalla Regione Sicilia e uno designato da RFI e ANAS. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal MEF d’intesa con il MIT, un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria, d’intesa con la Regione Sicilia, un membro effettivo e uno supplente sono designati da RFI e ANAS”.

BOZZA DL, TARIFFE PEDAGGIO GARANTISCANO CONTINUITA’ TERRITORIALE

Nella bozza del dl, è anche riportato che “nel nuovo piano economico-finanziario della concessione alla Società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte sono definiti la copertura finanziaria dell’investimento, anche attraverso finanziamenti reperiti sul mercato nazionale e internazionale, e gli introiti e i contributi a favore della concessionaria. Ancora, sono fissate le tariffe di pedaggio per l’attraversamento stradale del collegamento stabile, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, garantendo la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera.

È poi determinato, secondo criteri idonei a garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera, il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria alla cui riscossione provvede RFI.