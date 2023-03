Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 15 marzo 2023

SPAZIO; FIRMATI CONTRATTI PER 285 MILIONI SU NUOVI SISTEMI DI TRASPORTO

Due contratti dal valore complessivo di 285 milioni di euro per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo spazio. Più nel dettaglio, per sfruttare le capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi, Vega C e Vega E, e realizzare le prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle future famiglie di lanciatori spaziali europei. Li hanno firmati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il direttore dei trasporti spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea dell’Esa Daniel Neuenschwander e l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, appaltatore principale. L’iniziativa utilizza fondi del Piano di Ripresa e Resilienza per le attività spaziali. “Ancora una volta- ha dichiarato il ministro Urso- viene ribadito il nostro impegno su un settore determinante, in cui l’Italia può e deve avere un ruolo di leadership grazie al lavoro fatto dalle imprese italiane, la cui tecnologia riscuote unanime riconoscimento”.

GUARDIAN: “IL DRONE-SPIA MADE IN ITALY SILENZIOSO E A ENERGIA SOLARE”

Si chiama “Guardian” ed è il primo ‘drone-spia’ italiano a energia solare capace di volare silenziosamente per effettuare missioni di sorveglianza, controllo e intelligence a lungo raggio. Questo drone ha la forma di un piccolo aeroplano e, grazie alle celle fotovoltaiche collocate sulle ali, di giorno può volare autonomamente senza sosta per oltre 8 ore portando a bordo una sofisticata telecamera ultra-HD con trasmissione digitale. E’ costruito in propilene espanso e pesa solo 1,3 chilogrammi. Viene lanciato a mano da un singolo operatore e può volare ad una quota operativa massima di 5 chilometri e ad una velocità di crociera di circa 40 chilometri orari. Nella versione base, il drone ha un raggio d’azione di 10 chilometri.

PRIVACY, WHATSAPP SI CONFORMA PIENAMENTE ALLE REGOLE UE

Dopo un dialogo con le autorità dell’Ue per la tutela dei consumatori e la Commissione europea (rete CPC), WhatsApp si è impegnata a garantire una maggiore trasparenza sulle modifiche delle condizioni d’uso. La società renderà anche più facile per gli utenti rifiutare gli aggiornamenti a cui sono contrari e spiegherà chiaramente in quali casi tale rifiuto renderà impossibile continuare a utilizzare l’applicazione. WhatsApp ha inoltre confermato che i dati personali degli utenti non sono condivisi a fini pubblicitari con terzi o altre società del gruppo Meta, tra cui Facebook. Il dialogo è stato coordinato dall’agenzia svedese per i consumatori e dalla commissione irlandese per la concorrenza e la tutela dei consumatori e agevolato dalla Commissione.

PA, ANORC: “SOLO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SU OTTO ADEMPIE ALLE LINEE GUIDA AGID”

Se il quadro generale della digitalizzazione in Italia è in miglioramento, nel dettaglio restano diverse criticità: solo una Pubblica amministrazione su otto, ad esempio, è in regola con le Linee guida Agid in materia di pubblicazione del Manuale di conservazione dei documenti informatici all’interno dell’area dedicata alla trasparenza del sito istituzionale. E anche sul fronte delle competenze restano molti nodi da sciogliere. È quanto emerge da uno studio effettuato dall’Associazione Nazionale degli Operatori della Custodia dei dati informatici (Anorc) che verrà presentato il prossimo 23 marzo. L’occasione sarà il Forum Nazionale Anorc che si terrà a Roma e che vedrà la partecipazione di alcuni fra i maggiori esperti di innovazione e diritto delle nuove tecnologie, di referenti istituzionali, esponenti politici e funzionari amministrativi.