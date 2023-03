Champions League, dove seguire il sorteggio dei quarti: tutte le date e le squadre rimaste in gara

ROMA – In attesa di sapere chi saranno le due squadre a passare il turno nei match di ritorno tra Real Madrid-Liverpool e Napoli-Eintracht Francoforte in programma oggi, il mondo del calcio ha già lo sguardo rivolto al 17 marzo, data in cui si svolgeranno i sorteggi per i quarti di Champions League, nonché gli ultimi della stagione 2022-2023.

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI CHAMPIONS

Gli accoppiamenti delle otto squadre rimaste in gara, si svolgeranno alle 12 alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. Sarà possibile seguire la diretta sul sito dell’Uefa (che organizza la competizione) oppure in streaming su Prime Video, Sky Go, Now Tv e Infinity. Per la diretta invece, saranno disponibili Sky Sport 24 (per gli abbonati) o il canale 20 di Mediaset (in chiaro).

LE SQUADRE IN CORSA PER LA FINALE DI CHAMPIONS

Al momento le sei squadre confermate sono Man City, Milan, Chealsea, Bayern, Benfica e Inter a cui si aggiungeranno le due vincenti di questa sera. Da regolamento inoltre, non sono previste teste di serie e sono ammesse le sfide tra squadre connazionali, quindi con due squadre italiane confermate e una ancora in forse è molto probabile che lo scontro tra i club tricolore possa avvenire.

LA FINALE A ISTANBUL

Le gare di andata si terranno l’11 e 12 aprile mentre quelle di ritorno il 18 e 19 aprile. Le squadre che guadagneranno le semifinali, si sfideranno nelle date del 9 e 10 maggio e 16 e 17 maggio. La finale si terrà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul il prossimo 10 giugno.