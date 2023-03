Vasco Rossi, riaperta la vendita dei biglietti per il tour negli stadi

ROMA – A grande richiesta tornano in vendita i biglietti per il tour estivo di Vasco Rossi. Dopo il sold-out, dalle 11 di oggi 15 marzo altri biglietti sono disponibili per alcune tappe nelle città italiane, compresa quella di Rimini: l’anteprima del tour, prevista per il 2 giugno. Al momento risultano ancora disponibili i biglietti per la ‘capitale’ della Romagna e per le due date di Salerno, il 28 e 29 giugno.

LE TAPPE DEL TOUR DI VASCO ROSSI

Vasco Rossi torna negli stadi e i fan si sono affrettati ad assicurarsi il biglietto per ascoltare il rocker di Zocca. Queste le tappe del tour estivo di Vasco:

6, 7, 11 e 12 giugno al Dall’Ara di Bologna

16 e 17 giugno all’Olimpico di Roma ,

, 22 e 23 giugno al Renzo Barbera di Palermo (lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti),

(lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti), 28 e 29 giugno all’Arechi di Salerno.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL TOUR DI VASCO ROSSI

I biglietti per i concerti estivi di Vasco Rossi sono acquistabili sui siti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.