Altre due zone rosse in Sicilia: Caltavuturo e Scicli

PALERMO – Caltavuturo, in provincia di Palermo, e Scicli, in provincia di Ragusa, si aggiungono alle ‘zone rosse’ siciliane. Dopo l’ordinanza riguardante Caltanissetta e Palma di Montechiaro, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena firmato analogo provvedimento che riguarda i due centri e, anche in questo caso, le misure restrittive entreranno in vigore domani, 16 marzo, e saranno valide per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Resta in ‘arancione’, invece, Biancavilla, in provincia di Catania, dove però, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm del 2 marzo 2021, a seguito della relazione del commissario dell’Asp di Catania, Musumeci ha appena disposto la chiusura delle scuole nei giorni che vanno dal 17 al 20 marzo.